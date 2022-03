Exposition photo Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Exposition photo des adolescents de l’espace de vie sociale de l’association PAJE suite au projet en partenariat avec le mémorial du Camp des Milles et le Hublot. Les adolescents portent leurs voix et témoignages de discrimination auprès des habitants de leurs quartiers et alentour pour les sensibiliser à la lutte contre les discriminations, l’importance de la laïcité et l’impact de leur engagement citoyen.

entrée libre

2022-03-26T13:30:00 2022-03-26T17:00:00

