Exposition Photo Nature Noves, 21 janvier 2023

Exposition Photo Nature

Place Jean Jaurès Noves Bouches-du-Rhône

2023-01-21 – 2023-01-29

Noves

Bouches-du-Rhône

Noves

Escapade nordique : 100% nature

« L’Islande, les îles Féroé, l’Ecosse et la Finlande au plus près de la nature »



Après leur première exposition à Noves, en 2019, Christine et Marc Lieffroy, un couple de photographes amateurs Novais, passionné des ambiances nordiques, reviennent présenter leurs nouvelles photographies de voyages, dans la salle des Expositions de la Mairie de Noves.



Les pays nordiques sont un lieu idéal pour « ressentir » la nature, c’est un terrain de jeu privilégié pour la photo de paysage et animalière.



Les saisons transforment sans cesse la palette de couleurs : l’hiver gomme les détails, la nature s’affiche en noir et blanc. Mais dès le dégel, les landes et les forêts renaissent et le spectacle coloré revient nous émerveiller. Puis vient l’automne, les Finlandais l’appellent la « Ruska », c’est le mot finnois qui décrit le flamboiement des couleurs de la forêt boréale à cette période !



La faune sauvage s’y découvre parfois, alors chaque rencontre est un moment privilégié d’observation et d’émotion. C’est l’occasion de capturer l’image d’une attitude, d’un regard.



Vernissage Samedi 21 Janvier à 18h30.

Une exposition de Christine et Marc Lieffroy

Escapade nordique : 100% nature

communication@noves.fr +33 4 90 24 43 15 http://www.noves.fr/

Noves

