Exposition photo MG PIC’S Edenwall Charnay-lès-Mâcon, vendredi 8 mars 2024.

Exposition photo MG PIC’S Edenwall Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Marc Gressard est un jeune photographe bourguignon, passionné de nature et de spéléologie. Il expose ses œuvres pour la première fois chez Edenwall, pour partager ses aventures, son regard sur la nature.

« Pour moi, la photo, c’est le partage d’émotions avec l’autre, l’invitation au voyage, c’est le temps qui suspend son vol quand on rentre dans l’appareil ». M.G.

L’exposition Mg PIC’S restera 2 mois dans ces murs, 2 mois pour découvrir ces photographies, les apprécier, et pourquoi pas… les acquérir? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-05-12

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition photo MG PIC’S Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2024-03-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)