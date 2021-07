Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse EXPOSITION PHOTO – MAD ABOUT HOLLYWOOD (FESTIVAL CINESPANA) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

EXPOSITION PHOTO – MAD ABOUT HOLLYWOOD (FESTIVAL CINESPANA) Toulouse, 9 octobre 2021, Toulouse. EXPOSITION PHOTO – MAD ABOUT HOLLYWOOD (FESTIVAL CINESPANA) 2021-10-09 – 2021-10-15 INSTITUT CERVANTES 31 Rue des Chalets

Toulouse Haute-Garonne Avec cette exposition, revenez sur les empreintes laissées par les actrices et acteurs Hollywoodiens à Madrid dans les années 50-60 ! Période pendant laquelle la capitale espagnole est devenue un pôle d’attraction important pour les tournages grâce aux Studios Bronston. Dans le cadre du festival Cinespana.

L'exposition se tiendra à l'Instituto Cervantes de Toulouse du 09 septembre au 15 octobre 2021.

+33 5 61 62 80 72

http://www.cinespagnol.com/

