Exposition photo « Ma charente, mon patrimoine »

L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Entrée libre.

Inauguration de l’exposition photo et remise des prix du concours photo organisé cet été. Exposition visible jusqu’au samedi 20 novembre dans l’Atrium au 2e étage. L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00

