Du 07 février au 15 avril 2023

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Si les méandres et les abîmes souterrains se dérobent à notre vue, si cet univers clos reste à la fois sources de crainte et de fascination, la spéléologie permet toutefois de s’initier aux mystères de la Terre. Explorateurs de l’invisible, les spéléologues mettent en lumière les richesses géologiques et hydrographiques d’un territoire d’exception. Grâce au travail du photographe Anthony Alliès, enfoncez-vous au cœur des cavités et découvrez des mondes inaccessibles.

Cette exposition est un défi relevé par Sam Bié, photographe spécialisé couvrant de nombreuses performances d’escalade. Chaque archive photographique a fait l’objet d’une prospection – recherche du lieu, des conditions de la prise de vue, de témoignages, afin de permettre la reconstitution et le montage avec une prise de vue actuelle. Au-delà de l’histoire d’une exploration se lit l’évolution du paysage.

Projet réalisé dans le cadre du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles et du Pôle de pleine nature Montagne du Caroux, avec le soutien financier de l’Union européenne, Fonds FEADER-Leader, et du Département de l’Hérault.

serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00

