2022-05-28 – 2022-09-04

Exposition photo "Les Amérindiens en Normandie durant la Seconde Guerre Mondiale"
2022-05-28 – 2022-09-04
Vierville-sur-Mer, Calvados

A travers une série de plusieurs clichés, venez découvrir les Amérindiens au MUSEE D-DAY OMAHA. Cette exposition s'inscrit dans la démarche du devoir de mémoire pour rendre hommage aux vétérans et ne pas oublier. Horaires en fonction des horaires d'ouverture du musée.

d.dayomaha@orange.fr
+33 2 31 21 71 80

MUSEE D-DAY OMAHA

