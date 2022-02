Exposition photo « L’Envers du monde », 10 mars 2022, Nantes.

2022-03-10

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre (dans la limite de la jauge et des règles sanitaires en vigueur) Tout public

Les photographes Karoll PETIT, Jérémie LUSSEAU et Jean-Félix FAYOLLE du collectif nantais IRIS Pictures axent leur travail autour de thématiques sociales et culturelles fortes et engagées. Présents au national et à l’international, ils exposent leurs travaux de manière collective à Nantes au mois de mars lors d’une exposition unique et percutante. « Hecho en Barrio » de Jean-Félix Fayolle : Une plongée documentaire au long cours dans les quartiers populaires mexicains qui dresse un portrait de leurs habitant.e.s et de leur vie quotidienne dans un univers rongé par la violence. « Un système à bout de souffle ? » de Karoll Petit : Une investigation sensible sur le monde agricole et les hommes et les femmes qu’il broie par sa dureté, les poussant parfois à commettre l’irréparable. « À bord de l’Ocean Viking » de Jérémie Lusseau : Un reportage d’actualité en Méditerranée Centrale, la route migratoire la plus mortelle au monde, à bord du bateau de recherche et de sauvetage de SOS Méditerranée. Ces expositions seront accompagnées de projections de diaporamas sonores. Possibilité de consulter et d’acquérir des œuvres sous forme de catalogues, affiches.

Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 0634048203 https://www.iris-pictures.com/