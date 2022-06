Exposition photo « Le Mystère du Cheval » Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition photo « Le Mystère du Cheval » Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, 21 mai 2022, Paris. Du samedi 21 mai 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Exposition photo de l’artiste russe Alexander ZABEGIN « Le Mystère du Cheval » 21 mai – 26 juin 2022 // Photographies d’Art Le CSCOR vous invite à l’exposition photo de l’artiste russe Alexander ZABEGIN« Le Mystère du Cheval » du 21 mai au 26 juin 2022. Curateur – professeur Kirill N. Gavrilin, Académie d’art et d’industrie Stroganov de Moscou Horaires :tous les jours sauf le lundi de 14 h à 19 h Lieu :Salle d’exposition, 2ème étage, bâtiment Branly ENTREE LIBRE Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/exposition-photo-le-mystere-du-cheval-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 +33140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly

