Le Musée théâtral d’état A. Bakhrouchine présente l’exposition photo Le ballet Bolchoï de Iouri Grigorovitch du 4 avril au 31 mai 2023 Le Musée théâtral d’état A. Bakhrouchine présente l’exposition photo Le ballet Bolchoï de Iouri Grigorovitch du 4 avril au 31 mai 2023. * Iouri Grigorovitch… Son nom est inextricablement lié à l’histoire du Théâtre Bolchoï et, plus largement, à l’histoire du ballet mondial. Un and révolutionnaire du ballet, une personne qui a changé la vision classique de cet art. Il se classe parmi les sommités mondiales –– George Balantchine, John Neumeier, Maurice Béjart… L’exposition présente des photos uniques provenant des fonds du Musée théâtrale d’état A.Bakhruchine, y compris les œuvres du célèbre photographe du Théâtre Bolchoï Mikhaïl Logvinov : photos de fragments des ballets célèbres d’Iouri Grigorovitch Spartacus, Fleur de Pierre, Casse-Noisette, Roméo et Juliette, L’Âge d’or, Ivan le Terrible, Légende d’amour. Une place particulière dans l’exposition est accordée aux portraits d’Iouri Grigorovitch et aux fragments de ses répétitions avec la participation de grands maîtres du ballet soviétique et russe, ainsi qu’aux affiches des spectacles du chorégraphe faisant partie de la collection du Musée. Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/le-ballet-bolchoi-de-iouri-grigorovitch 0140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://forms.gle/sFesVZbHf5iNmE5C8

© Musée Bakhrouchine Affiche de l’expo Le ballet BOLCHOI de Iouri Grigorovitch

