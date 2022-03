Exposition photo LAURE LEDOUX : EN DEHORS DES LIEUX Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Issus de séries des dix dernières années, ces portraits interrogent les codes de la représentation des individus par-delà les catégories – d’adolescent·es ou de sportifs. Laure Ledoux saisit l’ambivalence de ces corps comme autant de cuirasses, à la fois vulnérables et majestueuses. La douceur rude de son regard souligne les contours d’une beauté encore à venir, les ornant de vêtements ou magnifiant leur simple peau. L’image se fait prétexte pour faire advenir un moment où la solitude de l’être n’a d’égale que l’écho d’une rencontre avec l’altérité. ➡️ Du Jeudi 7 avril au Jeudi 30 juin 2022

