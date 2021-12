Pertuis Médiathèque Les Carmes Pertuis, Vaucluse Exposition photo « L’air immense ouvre et referme mon livre » Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Exposition photo « L’air immense ouvre et referme mon livre » Médiathèque Les Carmes, 21 janvier 2022, Pertuis. Exposition photo « L’air immense ouvre et referme mon livre »

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Les Carmes

**Restitution de la résidence de création et de transmission de l’artiste photographe Célia Pernot à la médiathèque Les Carmes en octobre 2021.** Investir la médiathèque a été une source d’inspiration pour créer une fiction photographique à travers le prisme d’éléments de la faune et de la flore du territoire. Les participants ont créé avec l’artiste des mises en scènes allant du réel à l’imaginaire dans le studio installé au cœur de la médiathèque. Au fil des prises de vues deux histoires parallèles se dessinent : celle des lecteurs et celle des personnages des livres lus. Chaque personne photographiée a proposé une légende pour la mise en scène à laquelle elle a participée. D’image en image, un texte collectif a été ainsi produit. Cette résidence d’artiste « Rouvrir le Monde » est un dispositif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur mis en place dans le cadre de L’été culturel 2021 du ministère de la Culture, en collaboration avec la médiathèque Les Carmes et la ville de Pertuis. L’exposition, réalisée grâce au soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence, permet de partager les créations réalisées avec le public de la médiathèque. Restitution de la résidence de création et de transmission de l’artiste photographe Célia Pernot à la médiathèque Les Carmes en octobre 2021. Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Médiathèque Les Carmes Adresse 35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Ville Pertuis lieuville Médiathèque Les Carmes Pertuis