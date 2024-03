EXPOSITION PHOTO LA VIE SOUS LA SURFACE Salle des voûtes La Canourgue, samedi 9 mars 2024.

EXPOSITION PHOTO LA VIE SOUS LA SURFACE Salle des voûtes La Canourgue Lozère

Les étudiants du Lycée piscicole organisent une exposition photo à la salle des voûtes de La Canourgue samedi et dimanche de 10h à 17h. Thème de l’exposition « La vie sous la surface », venez découvrir les espèces piscicoles qui peuplent nos cours d’eau.

En partenariat avec l’AAPPMA de La Canourgue et Saint Germain du Teil.

Renseignements au 07 84 68 15 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle des voûtes 4 Place du Portal

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

