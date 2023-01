Exposition photo « La Mer est mon métier » Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Exposition photo « La Mer est mon métier » Fécamp, 4 février 2023, Fécamp . Exposition photo « La Mer est mon métier » 10 rue des Forts Maison du Patrimoine Fécamp Seine-Maritime Maison du Patrimoine 10 rue des Forts

2023-02-04 – 2023-03-05

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts

Fécamp

Seine-Maritime En marge de la Saint-Pierre des marins, la Ville de Fécamp propose une exposition photo en hommage à Jean KRZEMINSKY. Jean Krzeminsky, marin fécampois, avait souhaité qu’après sa mort, ses diapositives soient données au service Archives-Patrimoine de Fécamp. Il est décédé le 30 juin 2020. Ses photographies du Grand métier sont à voir dans le cadre de la Saint-Pierre des Marins, pendant un mois. Du 4 février au 5 mars 2023

Maison du Patrimoine, salle Claude SANTELLI – 10 rue des Forts

⏰ Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h / les samedi 4 février, dimanche 5 février et dimanche 5 mars de 14h à 18h En marge de la Saint-Pierre des marins, la Ville de Fécamp propose une exposition photo en hommage à Jean KRZEMINSKY. Jean Krzeminsky, marin fécampois, avait souhaité qu’après sa mort, ses diapositives soient données au service Archives-Patrimoine de Fécamp. Il est décédé le 30 juin 2020. Ses photographies du Grand métier sont à voir dans le cadre de la Saint-Pierre des Marins, pendant un mois. Du 4 février au 5 mars 2023

Maison du Patrimoine, salle Claude SANTELLI – 10 rue des Forts

⏰ Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h / les samedi 4 février, dimanche 5 février et dimanche 5 mars de 14h à 18h Page d’accueil Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Fécamp Seine-Maritime Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Ville Fécamp lieuville Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Exposition photo « La Mer est mon métier » Fécamp 2023-02-04 was last modified: by Exposition photo « La Mer est mon métier » Fécamp Fécamp 4 février 2023 10 rue des forts MAISON DU PATRIMOINE Fécamp Seine-Maritime Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime