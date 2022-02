Exposition Photo « La Faune du Massif Jurassien » Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

2022-04-30 – 2022-10-02

2022-04-30 – 2022-10-02

Expo photo en plein air de la faune du massif jurassien. 54 Photos grand format, de plusieurs photographes, vous présentent en images, les animaux dans leurs habitats naturels. Le tout réparti sur un sentier nature de 2 kilomètres environ, dans la pâture et le foret de la combe la fève à Villers le lac. Accès fléché, parking gratuit à disposition. Bonnes chaussures conseillées. entrée libre.

http://www.mjcvll.com/agenda/profondeur-de-champ.html

