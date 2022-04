Exposition photo “La Beauté des insectes” Châtillon-sur-Seine, 29 avril 2022, Châtillon-sur-Seine.

EUR 0 0 Depuis 12 ans, Jean Ponsignon parcourt forêts, zones humides, prairies et zones sèches pour photographier et recenser les insectes et les arachnides de notre région. Aujourd’hui, plus de 1200 espèces ont été collectées, transmises au Museum d’Histoire Naturelle. Le Cahier du Châtillonnais N° 270 (que l’on trouve à l’office du tourisme) intitulé « Une journée de la vie des insectes du Châtillonnais – des merveilles de la nature à notre portée » raconte la vie des espèces photographiées.

contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19

