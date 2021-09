Exposition photo Jérôme Bouet Salbris Salbris, 17 septembre 2021, SalbrisSalbris.

Salbris EXPOSITION PHOTO de JÉRÔME BOUET

Lauréat 2021 du Festival Sologne Nature Image

« Pour ce premier Festival Sologne Nature Image, nous avons créé un jury constitué d’élus, de bénévoles et de professionnels. Ce jury a choisi un photographe parmi les 16 qui avaient postulé pour cette première édition. Jérôme Bouet et sa photo « La convoitise » ont été élus pour exposer pendant un mois à l’Office de Tourisme de Sologne, dans sa galerie Maurice Genevoix, à compter du 17 septembre » explique Philippe Debré, président de l’association Festival Sologne Nature Image.

L’exposition commence donc en même temps que le Festival Sologne Nature Image soit dès le vendredi 17 septembre et se prolongera dans nos locaux jusqu’au 16 octobre prochain.

accueil.salbris@sologne-tourisme.fr +33 2 54 97 22 27

Office de Tourisme de Sologne

