La Clayette 71800 EUR Catherine Dargère contracte le virus des instants de jazz à l’orée des années 90.

En les photographiant de Perugia à Berlin, de Maastricht à Bruxelles, en passant par les festivals de Rive-de-Gier, Roanne ou Francheville, elle retient les moments « entre-deux » : lorsque les musiciens s’écoutent, paraissent rêveurs, absents, heureux, vibrants et conversent avec leur instrument. cc@brionnaissudbourgogne.fr https://www.cc-laclayette-chauffailles-en-brionnais.fr/ Catherine Dargère contracte le virus des instants de jazz à l’orée des années 90.

