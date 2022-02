Exposition photo “Invisibles/survisibles: à nos histoires” Espaces d’exposition «Le Commun», 24 mars 2022, Genève.

Exposition photo “Invisibles/survisibles: à nos histoires”

du jeudi 24 mars au dimanche 10 avril à Espaces d’exposition «Le Commun»

Comment **me raconter en tant que musulmane**? Quelles **discriminations je subis au quotidien**? Comment **négocier ma propre invisibilité/survisibilité** en ville? Cette exposition fait émerger la parole de huit photographes engagées pour la déconstruction des préjugés. Militantes, avocates, étudiantes, blogeuses ou artistes, nous racontons nos histoires en images. Nos photographies reflètent les voix, les pensées et les vécus de celles qui sont peu entendues dans les débats politiques et médiatiques, et invitent à repenser la ville à partir de nos propres points de vue. Cette exposition est proposée par l’Institut des Études genre de l’Université de Genève. **Vernissage et table-ronde** autour de la fabrication des photographies avec les artistes **Mariam Mussa**, **Rabab Nour** et **Amel Benkara**, en dialogue avec **Selima Kebaili** (Chercheuse FNS sénior, UNIL) et **Éléonore Lépinard** (Prof., UNIL), le **jeudi** **24 mars à 19h00.** Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la [Semaine d’action contre le racisme en Ville de Genève](http://www.ville-ge.ch/sacr/) et du plan d’action municipal “[Objectif zéro sexisme dans ma ville”](www.geneve.ch/zero-sexisme). **Visites guidées** Samedis 26 mars, 2 avril et 9 avril 2022 de 14h00 à 15h00 Gratuit sur inscription auprès de: [[eva.marzi@unige.ch](mailto:eva.marzi@unige.ch)](mailto:eva.marzi@unige.ch) **Horaires d’ouverture** Mercredi: 14h00-17h00 Jeudi -Vendredi: 17h00 -19h00 Samedi-Dimanche: 14h00 -18h00 **Soutiens:** Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève, Fonds national suisse, Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV), Fond Général de l’Université de Genève, Institut des études genre (UNIGE), Bureau de l’Intégration des étrangers (BIE), Société Académique Genevoise, F-Information.

Gratuit

Huit photographes musulmanes engagées pour la déconstruction des préjugés racontent leur histoire en images, invitant à repenser la ville depuis leur point de vue.

Espaces d’exposition «Le Commun» Rue des Bains 28, 1205 Genève Genève



