Exposition photo «Intime et Immense» – Yves Sesboüé Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Exposition photo «Intime et Immense» – Yves Sesboüé Saint-Lunaire, 18 août 2022, Saint-Lunaire.
Salle la Potinière 139 Bd du Général de Gaulle

2022-08-18 10:00:00 – 2022-08-23 19:00:00

Une exposition en deux volets sur l'Homme et le bord de mer. Le premier, en noir et blanc, plonge dans l'intimité des scènes de la vie quotidienne en dehors de toute référence locale ou temporelle. Le deuxième, en couleur, élargit la vision et complète cet univers en montrant l'immensité des espaces de bord de mer et s'attachant aux graphismes et lumières de ces vastes étendues sablonneuses dans une atmosphère apaisante . Du Jeudi 18 au mardi 23 août – 10h-19h – Salle de la Potinière

