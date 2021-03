Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados, Les Monts d'Aunay Exposition photo « ils habitent les monts d’Aunay » à Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay

Exposition photo « ils habitent les monts d’Aunay » à Aunay-sur-Odon, 6 avril 2021-6 avril 2021, Les Monts d'Aunay. Exposition photo « ils habitent les monts d’Aunay » à Aunay-sur-Odon 2021-04-06 – 2021-04-24 Aunay-sur-Odon 8 rue d’Harcourt

Les Monts d’Aunay Calvados Les Monts d’Aunay Venez découvrir l’exposition de Mathieu Perrier « Ils habitent les Monts d’Aunay », qui vous présente de beaux clichés sur la faune locale : oiseaux, rongeurs, cervidés… Découvrez-les pris sur le vif dans leur habitat naturel par ce jeune photographe passionné pendant le confinement et l’été 2020. Venez découvrir l’exposition de Mathieu Perrier « Ils habitent les Monts d’Aunay », qui vous présente de beaux clichés sur la faune locale : oiseaux, rongeurs, cervidés… Découvrez-les pris sur le vif dans leur habitat naturel par ce jeune… +33 2 31 77 38 95 Venez découvrir l’exposition de Mathieu Perrier « Ils habitent les Monts d’Aunay », qui vous présente de beaux clichés sur la faune locale : oiseaux, rongeurs, cervidés… Découvrez-les pris sur le vif dans leur habitat naturel par ce jeune… Venez découvrir l’exposition de Mathieu Perrier « Ils habitent les Monts d’Aunay », qui vous présente de beaux clichés sur la faune locale : oiseaux, rongeurs, cervidés… Découvrez-les pris sur le vif dans leur habitat naturel par ce jeune photographe passionné pendant le confinement et l’été 2020. Mathieu Perrier

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Aunay-sur-Odon 8 rue d'Harcourt Ville Les Monts d'Aunay