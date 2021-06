Exposition photo Hors les murs de Claude Le Gall Plouescat, 30 juin 2021-30 juin 2021, Plouescat.

Plouescat 29430

Exposition photo le long du littoral et au bourg. Dans la continuité de son exposition « Bro va zud » (pays de mes parents), en 2019 à l’Atelier, le photographe Claude Le Gall revient à Plouescat avec une exposition « hors les murs », en extérieur. 25 photographies de format 120×80 seront disposées le long du littoral, de Pont-Chris à Poulfoën, comme autant de « fenêtres ouvertes sur le paysage et son évolution, pour témoigner du passage du temps », explique Patricia Louédec, responsable de l’Atelier. Claude Le Gall, plouescatais d’origine depuis les années 70, aime montrer le monde d’avant la vitesse , au temps des chevaux, des bateaux à rames et du séchage du goémon sur les dunes. Dix portraits, qui avaient ému le public en 2019, seront aussi exposés, dans le centre bourg. Cette exposition estivale fera l’objet de circuits piéton et cycliste, en partenariat avec l’office de tourisme.

+33 2 98 69 88 81

