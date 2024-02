EXPOSITION PHOTO HOMMAGE À LÉON BOSC Béziers, vendredi 2 février 2024.

EXPOSITION PHOTO HOMMAGE À LÉON BOSC Béziers Hérault

Exposition photo par Culture Jazz

Cette exposition rend hommage à Léon Bosc, figure de la photographie biterroise et grand amateur de jazz. Entre les années 50 et 70, Léon Bosc a photographié les plus grands artistes de jazz qui venaient se produire à Béziers Ella Fitzgerald, Dexter Gordon, Stan Getz, Miles Davis, Art Blakey…mais aussi des musiciens de la région qui se retrouvaient à partager la scène avec les grands maitres. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:30:00

fin : 2024-02-04



L’événement EXPOSITION PHOTO HOMMAGE À LÉON BOSC Béziers a été mis à jour le 2024-01-31 par SCENE DE BAYSSAN