du lundi 18 octobre au vendredi 5 novembre

Exposition photo – Hauteville vu par ses habitants ————————————————– Cette année, le photographe Fabien Lestrade Photographies et plusieurs habitants de Hauteville ont réalisé un reportage photo qui raconte la vie dans cet emblématique quartier de Lisieux. Un regard inédit sur ce lieu à découvrir absolument. Venez admirer ces clichés au Centre socioculturel-Lisieux-CAF du 18 octobre au 5 novembre, aux heures d’ouverture. > Rue de Taunton. Port du masque obligatoire.

Centre social CAF Lisieux Rue de Taunton – 14100 LISIEUX Lisieux Calvados

