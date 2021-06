Créon Créon Créon, Gironde Exposition photo grand format Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Créon Gironde Créon Le Club Photo Créon, qui rassemble une quarantaine de photographes passionnés vous présente cette exposition résultat du travail de chaque adhérent, qui présente sa meilleure photo en grand format le long de l’avenue de l’Entre-deux Mers / Route de La Sauve, à Créon.

Avec pour la première fois, accompagnant chaque photo exposée, un QR code permettant de mieux appréhender l’exposition grâce à un descriptif pour chaque photo, accompagnée de ses Exifs.

