Exposition photo « Failles » du Collectif La Faille Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Du lundi 06 novembre 2023 au vendredi 01 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour découvrir son exposition du moment : l’exposition photo « Failles » du Collectif La Faille. Du 6 novembre au 1er décembre, en accès libre et gratuit tous les jours.

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et dans les styles

Exposition du mois de novembre : exposition photo « Failles » du Collectif La Faille, du 6 novembre au 1er décembre.

Exposition gratuite en accès libre

Cette exposition témoigne de ce qui nous anime : le souhait d’observer mais aussi de soutenir certaines luttes et alternatives qui nous semblent œuvrer à la construction d’une société plus juste, équitable et égalitaire. Il ne s’agit pas d’apporter des réponses, mais, au travers de nos travaux, d’être un relais pour rendre compte de la complexité de ces luttes, de l’urgence climatique et de l’importance de se mobiliser ensemble.

« Nous

avons créé le collectif La Faille avec l’envie de photographier à la fois les

failles d’un système contre lequel nous militons depuis des années mais surtout

les alternatives qui tentent de redessiner la société. Il s’agit pour nous de

prendre le temps de poser nos appareils et d’aller au-delà des images, à la

rencontre des luttes et des imaginaires que nous souhaitons raconter.

Nous

nous sommes lancés dans ce projet d’exposition collective à peine quatre mois

après avoir créé le collectif. Difficile en quatre mois de prendre ce temps que

nous entendons donner à nos sujets, alors nous avons choisi de raconter

certaines des failles sur lesquelles nous travaillons et qui nous touchent.

Politiques migratoires contestables, mise à mal des services publics, grands

projets inutiles et imposés, actions gouvernementales complètement en deçà des

exigences climatiques, discriminations…

Cette

exposition témoigne de ce qui nous anime : le souhait d’observer mais aussi de

soutenir certaines luttes et alternatives qui nous semblent œuvrer à la

construction d’une société plus juste, équitable et égalitaire. Il ne s’agit

pas d’apporter des réponses, mais, au travers de nos travaux, d’être un relai

pour rendre compte de la complexité de ces luttes, de l’urgence climatique et

de l’importance de se mobiliser ensembles. »

Vernissage le vendredi 10 novembre à partir de 18h30.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

Baptiste Soubra – Collectif La Faille