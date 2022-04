EXPOSITION PHOTO : ÉTROITE ET ENSAUVAGÉE AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

EXPOSITION PHOTO : ÉTROITE ET ENSAUVAGÉE AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire, 19 avril 2022, Mauges-sur-Loire. EXPOSITION PHOTO : ÉTROITE ET ENSAUVAGÉE AU MOULIN DE L’ÉPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay Mauges-sur-Loire

2022-04-19 – 2022-04-19 LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Le Moulin de l’Epinay à la Chapelle-Saint-Florent vous invite à venir visiter l’exposition de Dominique Drouet Étroite & ensauvagée avec des textes de Olivier Gabory. Cette exposition sera ouverte du 1er mars au 31 août aux horaires d’ouverture du moulin : de 15h à 18h jusqu’au 30 juin, puis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et les dimanches de 15h à 19h en juillet-août. Les images sont inspirées du roman de Julien Gracq “Les eaux étroites”. Accès libre aux heures d’ouvertures du Moulin de l’Epinay, dans l’Espace muséographique. Exposition photos de Dominique Drouet au Moulin de l’Epinay contact1@moulinepinay.com +33 2 41 72 73 33 https://moulinepinay.com/ Le Moulin de l’Epinay à la Chapelle-Saint-Florent vous invite à venir visiter l’exposition de Dominique Drouet Étroite & ensauvagée avec des textes de Olivier Gabory. Cette exposition sera ouverte du 1er mars au 31 août aux horaires d’ouverture du moulin : de 15h à 18h jusqu’au 30 juin, puis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et les dimanches de 15h à 19h en juillet-août. Les images sont inspirées du roman de Julien Gracq “Les eaux étroites”. Accès libre aux heures d’ouvertures du Moulin de l’Epinay, dans l’Espace muséographique. LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l'Epinay Ville Mauges-sur-Loire lieuville LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l'Epinay Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

EXPOSITION PHOTO : ÉTROITE ET ENSAUVAGÉE AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire 2022-04-19 was last modified: by EXPOSITION PHOTO : ÉTROITE ET ENSAUVAGÉE AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 19 avril 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire