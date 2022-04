Exposition Photo et Portes Ouvertes du Photo-Club de Tonneins Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Exposition Photo et Portes Ouvertes du Photo-Club de Tonneins Tonneins, 1 mai 2022, Tonneins. Exposition Photo et Portes Ouvertes du Photo-Club de Tonneins Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre Tonneins

2022-05-01 – 2022-05-01 Eglise Saint-Pierre Boulevard Saint-Pierre

Tonneins Lot-et-Garonne Exposition photographique du Photo Club Tonneins (Dans le cadre du Marché aux Fleurs, aux Fruits et aux Légumes).

Au programme, une belle exposition de photos organisée par le Photo Club Tonneins à visiter Rue des Vignes et Église St Pierre.

Programme détaillé : https://www.journaldetonneins.fr/toutes-les-actualites/actualite/news/1er-mai-exposition-photographique-du-photo-club-tonneins

