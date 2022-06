Exposition photo et peinture : Eric Delouche – Domidel Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare Catégories d’évènement: Gatteville-le-Phare

Manche

Exposition photo et peinture : Eric Delouche – Domidel

1 Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare Manche

2022-06-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-04

1 Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare Manche

2022-06-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-04 Gatteville-le-Phare

Double exposition à la Mairie de Gatteville-le-Phare avec les photos d'Eric Delouche et les peintures de Domidel. À découvrir du 28 juin au 4 juillet.

+33 2 33 54 03 61

