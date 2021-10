Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Exposition photo et distribution de plants d’arbres Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Espace Michel Serres, le mercredi 1 décembre à 14:30

Les trois guides du projet seront distribués pour l’occasion ainsi que des lots de plants d’arbres pour que chacun participe à la densification arboricole (1 arbre et 2 arbustes) : distribution gratuite sur réservation pour les lots de plants sur le site de Bordeaux Métropole.

Entrée libre pour l’exposition. Sur réservation pour la distribution de plants d’arbres.

Exposition photographique des arbres à remarquer de la commune, réalisée en partenariat avec le Groupe citoyen 21 et Ombres & Lumières. Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

