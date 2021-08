Estissac Mairie d'Estissac Aube, Estissac Exposition photo : « Estissac du XIXe et XXe siècle » Mairie d’Estissac Estissac Catégories d’évènement: Aube

Estissac

Exposition photo : « Estissac du XIXe et XXe siècle » Mairie d’Estissac, 19 septembre 2021, Estissac. Exposition photo : « Estissac du XIXe et XXe siècle »

Mairie d’Estissac, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découvrez librement ces images ou profitez des commentaires de Ghislain Grégoire pour vous plonger au cœur d’Estissac d’autrefois. À noter qu’il est possible d’apporter ses propres photographies anciennes afin d’échanger avec Ghislain Grégoire !

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez librement ces images ou profitez des commentaires de Ghislain Grégoire pour vous plonger au cœur d’Estissac d’autrefois. Mairie d’Estissac Place François Mitterrand, 10190 Estissac Estissac Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Estissac Autres Lieu Mairie d'Estissac Adresse Place François Mitterrand, 10190 Estissac Ville Estissac lieuville Mairie d'Estissac Estissac