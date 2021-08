Cenon Espace Simone Signoret Cenon, Gironde Exposition photo Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Exposition photo

Espace Simone Signoret, le vendredi 24 septembre à 19:00

Christophe Garbage a suivi la saison, très mouvementée, de 2019-2020 à l’espace Simone Signoret. Retrouvez toutes les photos de spectacles et les portraits d’artistes prises lors de cette saison. “La photographie me permet de me rapprocher des gens, de saisir un instant, un moment de vie” C.G Exposition visible à partir du 22 septembre, vernissage le 24 septembre à 19h.

entrée libre et gratuite

La saison 2019-2020 de l’espace Simone Signoret dans l’objectif de Christophe Garbage Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T22:00:00

