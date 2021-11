Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier EXPOSITION PHOTO « ENTRE DEUX MONDES » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EXPOSITION PHOTO « ENTRE DEUX MONDES » Montpellier, 25 novembre 2021, Montpellier.

2021-11-25

Montpellier Hérault Exposition photo de Noémie Lefebvre : « Entre deux Mondes » Jeudi 25 Novembre 2021 de 18h à 20h, nous vous invitons au vernissage de l’exposition « Entre deux Mondes » de l’artiste photographe Noémie Lefebvre.

Venez découvrir de magnifique clichés de la nature qui nous entoure. Grande passionnée de beaucoup de choses, Noémie aime s’émerveiller de tout ce qui l’entoure. Pour la photo, tout a commencé enfant par des clichés du ciel. Ses parents passaient leur temps à « vider » l’appareil photo numérique familial de ses clichés de nuage, de rayon de lumière, de dégradé de roses, d’oranges ou de bleus…Aujourd’hui elle est dans une approche plus sensorielle. Elle aime dire que…

Son œil voit,

Son cœur bat et

Son appareil flashe.

