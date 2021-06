EXPOSITION PHOTO « ENTRE DEUX MONDES » Montpellier, 9 juin 2021-9 juin 2021, Montpellier.

Exposition photo de Noémie Lefebvre : « Entre deux Mondes »

Rêveuse, passionnée et facilement émerveillée par ce qui m’entoure, à chaque photographie que je prends lui précède une émotion. Plutôt impulsive et sensible je rattache mes clichés à un moment vécu, seul ou partagé.

L’eau, quel beau terrain de jeu. Un lieu où j’imagine un monde réel dans une réflexion. Ce lieu où la réalité m’apparaît, ce lieu où MA réalité m’apparaît. Car, qui peut aujourd’hui être réellement objectif ? Ne regardons-nous pas le monde avec nos yeux filtrés de nos émotions et de nos souvenirs ?

Au travers d' »Entre deux mondes », je vous invite à un voyage subjectif de ma réalité.

Vernissage le 09 juin 2021.

