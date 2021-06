Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800, Saint-Lunaire Exposition photo – Enfance et Lumière Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Exposition photo – Enfance et Lumière Saint-Lunaire, 23 juin 2021-23 juin 2021, Saint-Lunaire. Exposition photo – Enfance et Lumière 2021-06-23 18:00:00 – 2021-06-23 20:00:00 Salle Saint-Jean Boulevard du Tertre

11 photographes, 6 pays d'Asie du Sud Est : Une magnifique occasion de vous évader et de voyager autrement. L'association Enfants du Mékong vous invite à découvrir la magnifique exposition photo itinérante « Enfance et Lumière ». Découvrez l'insouciance de l'enfance au cœur de villes asiatiques bouillonnantes, de rizières paisibles, de paysages luxuriants. L'expo photo est gratuite et ouverte à tous. Ceux qui le désirent pourront acheter des photos ou cartes postales, ou encore soutenir l'action de l'association. Le mercredi 23 juin 2021 – De 18h à 20h – Salle Saint-Jean +33 9 83 82 47 14

