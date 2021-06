Exposition photo en plein air « Papillons » Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nalliers.

Depuis de nombreuses années, une équipe de naturalistes et entomologistes passionnés s’intéresse de près à la biodiversité de la Réserve, passant de nombreuses heures à rechercher, photographier et identifier les insectes nichés au coeur de la végétation. Ce travail minutieux a permis de recenser près de 470 espèces de papillons, nocturnes et diurnes ! Le Département de la Vendée et l’Atlas entomologique régional (Nantes) vous dévoile une partie de ce travail de passionnés. Espèces rares ou protégées, chenilles et papillons, venez à la rencontre de ces insectes aux couleurs et silhouettes parfois étonnantes. Exposition réalisée en partenariat avec l’AER (Nantes)

Exposition en accès libre aux abords de la Maison de la Réserve

Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil les huttes 85370 NALLIERS Nalliers Vendée



