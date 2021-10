Valence Valence Drôme, Valence Exposition photo “duo/dualité” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition photo “duo/dualité” Valence, 13 décembre 2021, Valence. Exposition photo “duo/dualité” 2021-12-13 – 2021-12-19 place de l’Université Salle des Clercs

Valence Drôme Exposition d’environ 80 clichés ou compositions sur le thème “duo,dualité” réalisée par le collectif PHOTO726. De plus, l’artiste plasticienne Sophie Quiblier, invitée par le collectif exposera conjointement son travail de modelage-sculpture. http://www.valence.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse place de l'Université Salle des Clercs Ville Valence lieuville 44.93137#4.89104