EXPOSITION PHOTO DU CSL Rue Didier Pironi Espace Culturel Scélia Sargé-lès-le-Mans

2022-04-01 – 2022-04-03

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans Expo photo annuelle organisée par les membres du CSL Section Photo. D’année en année le succès de cette manifestation s’affirme. Entrée gratuite. Exposition de 10h à 19h à l’Espace Scélia de Sargé-lès-Le Mans.. mairie@sargeleslemans.fr +33 2 43 76 38 50 https://www.cslsarge.fr/ Expo photo annuelle organisée par les membres du CSL Section Photo. D’année en année le succès de cette manifestation s’affirme. Entrée gratuite. Rue Didier Pironi Espace Culturel Scélia Sargé-lès-le-Mans

