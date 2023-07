Exposition photo des petits sportifs du Festival Oh là là Gymnase Louis Lumière Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

L’espace de baignade Louis Lumière dans le 20e arrondissement accueille le Festival Oh là là des petits sportifs et son exposition photo sur les Jeux olympiques et paralympiques qui approchent !

Le Festival Oh là là est un événement annuel des établissements d’accueil de la petite enfance de Paris qui valorise le savoir-faire artistique et pédagogique des équipes professionnelles de la petite-enfance pour l’épanouissement des tout-petits.

Cette année les établissements se préparent aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Ils accompagnent, par des activités motrices, sensorielles ou artistiques, l’éveil et le développement psychomoteur des tout-petits, favorisant ainsi la découverte de leur corps, leur autonomie et leur confiance en eux.

Ayodele Ikuesan, sprinteuse olympique, est la marraine de la 7e édition du Festival Oh là là. 33 établissements sont fiers de pouvoir y présenter leurs projets.

Plus d’informations sur les autres activités à la Baignade Louis Lumière cet été

Gymnase Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris

Contact : https://mairie20.paris.fr/pages/baignade-ephemere-a-louis-lumiere-tout-l-ete-18323 https://mairie20.paris.fr/pages/baignade-ephemere-a-louis-lumiere-tout-l-ete-18323

Mission communication DFPE