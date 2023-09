Exposition photo de Valérie Simonnet Galerie Du Montparnasse Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au jeudi 26 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

EX.POSÉES Une série de photos inédites de Valérie Simonnet autour de l’expérience muséale.

Les musées sont un espace de transition, de lisière

indéterminée entre la vie et la mort. Entre l’ordinaire et l’extraordinaire.

Entre le matériel et l’immatériel. Entre le commun et l’intime. La singularité

et la similarité. Le respect de la règle et ses infinies transgressions.

On y entre vivant pour contempler des œuvres mortes. Mais

très vite l’émotion muséale nous enseigne que c’est nous qui sommes bien

éteints devant des œuvres qui perdurent au-delà de leur époque de création et

qui disent de l’expérience humaine plus que nous n’en trouvons sans efforts en

nous.

Galerie Du Montparnasse 55 rue du Montparnasse 75014 Paris

Contact : https://simonnetvalerie.fr/fr/actualites contact@simonnetvalerie.fr https://www.facebook.com/simonnet.valerie/ https://www.facebook.com/simonnet.valerie/ https://simonnetvalerie.fr/fr/actualites

@simonnetvalerie Exposition Valerie Simonnet