Exposition photo de Jérôme Pitorin Bressuire, 21 janvier 2023, Bressuire .

Exposition photo de Jérôme Pitorin

2023-01-21 – 2023-01-22

EUR À l’occasion de ses voyages dans près de 80 pays, Jérôme Pitorin, avec un regard tendre souvent, décalé parfois, a capté des instantanés de vie quotidienne et figé les visages qui l’ont interpellé. La beauté du monde et la nature figurent également au coeur de cette exposition.

De ses rencontres et autres découvertes, il a rapporté des milliers d’images prises exclusivement avec son smartphone. À travers sa sélection enthousiaste, il nous emmène avec lui dans ses pérégrinations photographiques et, ainsi, nous donne le sourire !

+33 5 49 80 49 67

