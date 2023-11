Exposition photo « Dans le Delta du Niger, la faim menace la population » Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Du mardi 19 décembre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

samedi

de 10h00 à 16h30

vendredi

de 11h30 à 20h00

jeudi

de 16h30 à 20h00

jeudi

de 10h00 à 12h00

mercredi

de 18h00 à 20h00

mercredi

de 10h00 à 14h00

mardi

de 14h00 à 20h00

lundi

de 16h00 à 18h00

lundi

de 10h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Gratuit

Entrée libre

« Images du réel – Escale à le Grange aux Belles » est une série d’expositions photographique de journalistes photoreporters, de photographes aventuriers,… qui nous ouvre leur regard sur le monde et sa situation géopolitique et climatique. Une magnifique série photographique qui nous pousse à la réflexion et à la prise de conscience.

Au Nigeria, dans la principale région pétrolifère d’Afrique, les fuites d’hydrocarbures se multiplient et ruinent des milliers de pêcheurs et d’agriculteurs. Le pétrole assure 10 % du PIB du pays, le plus peuplé d’Afrique avec 219 millions d’habitants. Sur place, certains ont assigné en justice des entreprises pétrolières, mais les indemnités et le nettoyage n’ont pas permis de retrouver la prospérité perdue. Au point que la famine menace.

Bolo est un village de pêcheurs sur les bords d’un bras du delta du Niger, l’un des plus longs fleuves d’Afrique. Autrefois prospère, le village est aujourd’hui fantomatique, ruiné par la pollution. Le Nigeria est le principal pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, et injecte chaque jour près de 2 millions de barils dans les veines de l’économie mondiale.

photographies de Sadack Souici

site de l’artiste: www.instagram.com/sadaksouici

instagram de l’artiste: sadaksouici

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/EscaleALaGrangeAuxBelles https://www.facebook.com/EscaleALaGrangeAuxBelles

