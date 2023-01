Exposition photo d’Alain Le Corre Le Havre, 1 février 2023, Le Havre .

Exposition photo d’Alain Le Corre

37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

2023-02-01 – 2023-02-28

Le Havre

Seine-Maritime

“Bien que la nuit tombe, la vie ne s’arrête pas, ne s’arrête plus, grâce aux lumières électrique qui viennent relayer le soleil. C’est alors que débute la seconde partie de notre vie, une vie bercée d’imaginaire et de mystères, une vie alimentée par nos rêves et peurs d’enfants. Le Rouge est pour moi la couleur de ce monde imaginaire. Rouge de l’interdit, rouge sang, rouge passion. Ces images de la nuit illuminée, électrique, artificielle, sont une invitation à cette imaginaire qui m’a habité durant mes balades urbaines, et que j’ai souhaité partager dans une exposition.” Alain Le Corre.

Découvrez l’univers d’Alain Le Corre au travers de son exposition visible au resto du Hangar Zéro tout le mois de février.

Vernissage le jeudi 2 février à partir de 18h, en présence de l’artiste.

Exposition du 1er au 28 février sur les horaires d’ouverture du Resto du Hangar Zéro.

contact@lehangarzero.fr https://lehangarzero.fr/

Le Havre

dernière mise à jour : 2023-01-24 par