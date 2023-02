Exposition photo « Coulée continue », 1 mars 2023, CransacCransac .

Exposition photo « Coulée continue »

L’ENVOL Cransac Aveyron Cransac

2023-03-01 – 2023-03-30

Cransac

Aveyron

Cransac Aveyron

EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme et Musée Les Mémoires – Cransac-Les-Thermes – du lun au ven 10h à 12h et 15h à 17h, sam 10h à 12h et 14h à 16h

En 1828, à Firmi, avait lieu la première coulée de fonte qui allait être à l’origine du Bassin de Decazeville.

A partir de nos archives photos, nous retraçons les grandes périodes de la sidérurgie.

Le XIXème Siècle : L’installation de cette industrie dont il reste peu de traces photographiques. Les années 1900 : L’activité se modernise mais les conditions de travail sont très éloignées de ce que nous connaissons aujourd’hui. Nous illustrons cette période avec de nombreuses photos issues de plaques de verre. Les années 50 : L’industrie du bassin est très importante et façonne la ville. Les années 80 : Les hommes et le feu. Nous voyons ici ce que produisait la sidérurgie mais surtout, les hommes qui domptaient ce feu furieux, l’acier en fusion. La fin : l’arrêt brutal de la sidérurgie qui provoque la détresse des hommes. On abat l’outil de production. Exposition réalisée par L’ASPIBD.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Cransac Cransac

dernière mise à jour : 2023-02-02 par