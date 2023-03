Exposition Photo club Pléneuf-Val-André Salle des Régates et du spa marin Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Salon des adhérents.

Comme chaque année, le Photo club de la ville présente une exposition annuelle sur un thème dédié : cette année, les éléments. L’occasion pour ses adhérents de partager leur vision et leur passion pour l’image. Salle des Régates et du spa marin Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

