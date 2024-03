Exposition Photo club d’Erquy / Invité d’honneur Françis Bacon Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 26 juin 2024.

Exposition Photo club d’Erquy / Invité d’honneur Françis Bacon Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

Photo club d’Erquy Les éléments climatiques

Notre environnement est en perpétuel mouvement. Les photographes du Club Photo d’Erquy ont observé notre planète en tenant compte de la dimension de ses éléments climatiques.

Leur regard nous restitue un témoignage personnel sur notre monde bercé par ses différents climats à travers leurs clichés la pluie frappant le sol ou traversant le ciel, la neige feutrant le paysage, la rosée ou l’humidité ruisselante, un soleil étincelant ou plombant, le froid de la glace sur nos plantes et nos villes, l’air qui se déplace de manière plus ou moins puissante pour balayer notre terre…

Un véritable voyage avec le temps !

Françis Bacon Solitude de l’Estran

Francis Bacon vit et travaille à Toulouse en tant que photographe professionnel.

Depuis quelques années, son attachement pour les Côtes d’Armor l’amène à se passionner pour une nouvelle thématique: Les Grandes et Basses Marées.

L’expo

Entre nuances de couleurs naturelles et fantaisie d’abstraction que subliment le parti-pris photographique de l’éloignement vers le rêve, c’est en se fixant avec cette assiduité du contemplatif intense que Francis Bacon parvient à saisir le sens et les dimensions de ce qu’il voit ; la photo en dépit de sa nature technique, devient peinture, décor, mais plus, cet objet du temps qui nous est offert en trois dimensions.

Plus qu’un auteur d’images il devient l’intense témoin de la vérité simple offerte à nos yeux grand-ouverts.

Visite artistique, le vendredi 28 juin à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26

fin : 2024-07-07

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition Photo club d’Erquy / Invité d’honneur Françis Bacon Erquy a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André