Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE EXPOSITION PHOTO CLUB DE VARADES “DANS LA RUE… ET AILLEURS” Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

EXPOSITION PHOTO CLUB DE VARADES “DANS LA RUE… ET AILLEURS” Loireauxence, 28 août 2021, Loireauxence. EXPOSITION PHOTO CLUB DE VARADES “DANS LA RUE… ET AILLEURS” 2021-08-28 – 2021-08-28 Maison Bonchamps 61 rue de la basse Meilleraie

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence Les membres du Photo club de Varades présentent leurs « points de vue » sur une thématique commune. Cette année, elle s’intitule « Dans la rue… et ailleurs ».

Entrée libre de 15h à 19h, les samedis et dimanches. Les membres du Photo club de Varades présentent leurs « points de vue » sur une thématique commune. Cette année, elle s’intitule « Dans la rue… et ailleurs ». maison.bonchamps2021@orange.fr +33 2 40 98 33 03 Les membres du Photo club de Varades présentent leurs « points de vue » sur une thématique commune. Cette année, elle s’intitule « Dans la rue… et ailleurs ».

Entrée libre de 15h à 19h, les samedis et dimanches. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu Loireauxence Adresse Maison Bonchamps 61 rue de la basse Meilleraie Ville Loireauxence lieuville 47.37177#-1.02323