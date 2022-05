EXPOSITION PHOTO : CENTAURES, 3 mai 2022, .

EXPOSITION PHOTO : CENTAURES

2022-05-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 19:00:00 19:00:00

espace balcon

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

Du 03 au 28 mai 2022

Dans le cadre du festival des Boutographies

Francesca Todde est photographe et éditrice, elle vit à Milan et travaille entre l’Italie et la France. Ses recherches portent sur les éléments invisibles des relations, croisant parfois des histoires de partage avec des animaux.

Francesca Todde a rencontré le Théâtre du Centaure en 2013. Depuis, elle a exploré leur forme particulière de famille, qui inclut les chevaux, et ensemble ils ont partagé de nombreuses aventures au fil des années. Les Centaures tentent de donner de nouvelles significations au théâtre avec les animaux: l’expérience de la vie partagée, l’entraînement qui suit des rythmes lents, la formation qui ressemble à une connaissance mutuelle, le désir de représenter une union archaïque de la race humaine comme un symbole de notre interdépendance avec les autres espèces naturelles.

Son premier livre A Sensitive Education, une recherche sur les possibilités d’empathie entre différentes espèces, a été publié en janvier 2020. Il a été récompensé au Prix Ponchielli pour le meilleur livre photographique 2020/21 et reçu la mention spéciale au prix Marco Bastianelli pour le meilleur livre photographique italien 2020.

serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00

