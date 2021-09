Arles Les marais du vigueirat Arles, Bouches-du-Rhône Exposition photo Biodiversité Les marais du vigueirat Arles Catégories d’évènement: Arles

Retrouvez l’exposition **Biodiversité** à partir du 18 septembre, réalisée en partenariat avec le Groupe SOS, dans le cadre du lancement du Congrès Mondial de la Nature à Marseille. Il s’agit de 12 images faites aux Marais du Vigueirat par Clément Pappalardo, garde-gestionnaire sur le site et l’un des rares photographes autorisés à pratiquer la photographie naturaliste dans la réserve. L’exposition sera visible jusqu’à fin 2021 aux Marais du Vigueirat (présentation du pass sanitaire obligatoire pour accéder à notre salle d’exposition). _Le mot de l’auteur_ : “De plumes, de poils ou même d’écailles, les êtres vivants aux Marais du Vigueirat sont de toutes tailles et de toutes formes. Tous y trouvent des conditions de vie idéales dans ce lieu préservé à l’abri des regards. Il faut s’armer de patience et de discrétion pour les observer dans leur intimité. Chaque espèce a son mode de vie, ses habitudes qu’il faut comprendre afin d’espérer la photographier sans la déranger. La photographie ce n’est pas juste un clic, c’est un long travail d’observation, de compréhension et surtout de respect des animaux sauvages. Pas de sujets favoris, il faut prêter attention à tous les sujets ! Si certaines espèces emblématiques attirent particulièrement notre attention, il faut prendre autant de plaisir à photographier le Moineau domestique, la Cistude d’Europe, la Cigogne blanche ou encore le Butor étoilé…” Retrouvez l’exposition Biodiversité à partir du 18 septembre, réalisée en partenariat avec le Groupe SOS, dans le cadre du lancement du Congrès Mondial de la Nature à Marseille. Les marais du vigueirat LES MARAIS DU VIGUEIRAT Chemin de l’Etourneau MAS-THIBERT, 13104 Arles, Provence-Alpes-Côte d’azur Arles Bouches-du-Rhône

