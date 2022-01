Exposition photo Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Exposition photo Beaulieu-lès-Loches, 11 février 2022, Beaulieu-lès-Loches. Exposition photo Beaulieu-lès-Loches

2022-02-11 09:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Retour en images sur la reconstruction du Grand Clocher entre 2016 et 2019. Pendant toute la durée des travaux l'association « Caméra photo club du lochois » a suivi les artisans sur ce chantier d'exception. Sur les 8500 clichés pris, quelques uns sont exposés pour témoigner de cette aventure. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de l'exposition.

Beaulieu-lès-Loches

